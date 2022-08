Covid: in Campania calano contagi e ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 29 AGO - Contagi in leggero calo, in Campania. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania sono 735 i neo positivi al Covid su 4488 test esaminati. Con un numero inferiori di test, come ogni lunedì, il tasso di incidenza passa dal 17,70% di ieri al 16,37% di oggi. Due i decessi nelle ultime 48 ore; 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Negli ospedali calano i ricoveri in terapia intensiva con 11 posti letto occupati (-3 rispetto a ieri) e in degenza con 306 posti letto occupati (-4 rispetto a ieri). (ANSA).