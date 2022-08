Amalfi, entra nel vivo il Capodanno Bizantino

(ANSA) - NAPOLI, 29 AGO - Una tavola rotonda sulle vie del vino dal Medioevo ai giorni nostri, le "Passeggiate bizantine" con visita guidata ed i momenti di incontro col Magister di Civiltà Amalfitana compongono il programma di eventi del Capodanno Bizantino che si concluderà il primo settembre in Piazza Duomo ad Amalfi con lo spettacolo di fuoco della compagnia "Opera Fiammae". Una serie di appuntamenti che faranno da cornice al momento clou della cerimonia dell'investitura del Magister Civitatis Amalfie, titolo che quest'anno è stato conferito a Marisa Cuomo, donna del vino della Costa d'Amalfi.

Il 31 agosto alle ore 19.00 presso il Largo Duchi Piccolomini, l'apertura dell'evento è affidata alla tavola rotonda: "Le vie del Vino in Costa d'Amalfi. Coltivazione, produzione e commercio dal Medioevo a oggi" a cura del Centro di Cultura e Storia Amalfitana.

A seguire (ore 20.30) l'intervista al Magister di Civiltà Amalfitana, Marisa Cuomo, che parlerà della rivoluzione enologica in Costa d'Amalfi.

Per la XXII edizione del Capodanno Bizantino tornano anche le "Passeggiate bizantine", itinerari guidati che porteranno alla scoperta degli scorci più caratteristici. A cura dell'Associazione Guide Turistiche della Costa d'Amalfi i visitatori saranno condotti attraverso tutti quei punti che mostrano come la fusione tra oriente ed occidente vissuta con la Repubblica Marinara siano ancora patrimonio tangibile e visibile della città e delle sue genti. L'appuntamento è per giovedì 1 settembre alle 10 con partenza da Amalfi.

Il clou della manifestazione è in programma nel pomeriggio dell'1 settembre con l'investitura del Magister di Civiltà Amalfitana. Ad aprire la rievocazione saranno Sbandieratori e Musici Città Regia che alle 17.45, si esibiranno in Piazza Duomo contestualmente alla partenza del Corteo Storico di Amalfi che si snoderà dalla maestosa scalea per raggiungere la vicina Atrani dove alle 19.00, presso la Chiesa di San Salvatore de' Birecto è prevista la cerimonia d'investitura del Magister.

Marisa Cuomo raggiungerà poi Amalfi dove alle 20.30, in Piazza Duomo, sarà presentata alla Città ed ai tanti turisti. (ANSA).