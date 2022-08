A Salerno torna la danza contemporanea con rassegna 'Incontri'

(ANSA) - SALERNO, 29 AGO - Protagonista la danza contemporanea a Salerno. Da giovedì 1 settembre a sabato 3, alle ore 21, sarà il palco del Teatro dei Barbuti nel centro storico cittadino, ad ospitare la quinta edizione della rassegna "Incontri", organizzata dall'Associazione Campania Danza per la direzione artistica di Antonella Iannone.

Si inizia il 1 settembre con i danzatori francesi di Kilo che presenteranno "Fera", concept e coreografia di Elena Cocci.

Tammorra e percussioni di Francesco Quartuccio. In scena Elisabetta Guttuso, Yasmina Lammler ed Elena Cocci. Sono le parole della stessa Cocci a restituire il senso dello spettacolo: "Mi ispiro alle donne della mia terra, quelle che ho sempre conosciuto, mia madre, mia nonna. Le guerriere della mia storia, che combattono per i loro cari e che difendono il loro territorio".

Venerdì 2 settembre ci sarà GDO/UDA con "Rossini vs Bach.

Indovina chi vince stasera": dal "singolar tensone" del mondo Urban un insolito duello a colpi di note, una "battle" quella proposta dal Collettivo (Giovanni Matteo Patruno, Giuseppe D'Avanzo, Iacopo Franceschini, Domenico Tucci, Andrea Apostolico) che fa capo alla "outsider" Ilenja Rossi. Le coreografie sono di Ilenja Rossi. La direzione artistica è di Patrizia Salvatori. Ad aprire la serata sarà la compagnia @motion diretta da Fabrizio Esposito. Sabato 3 settembre ResExtensa si esibirà in "Puzzle". Cogliendo ispirazione dai lavori di Calvino, Puzzle è come l'incontro al Castello dei Destini Incrociati, come la condivisione nella Taverna: una serie di racconti specifici e personali, che traggono spunto dallo stesso numero finito di elementi, per moltiplicarsi in infinite storie nuove e differenti. A ognuno, la propria voce; a ogni spettatore la propria interpretazione. Ideazione, coreografica e direzione di Elisa Barucchieri. Ad aprire la serata sarà la compagnia "La Maison de la danse" diretta da Iole Santimone. (ANSA).