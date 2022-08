A Napoli gambizzato 31enne del Mali, indagano i Cc

(ANSA) - NAPOLI, 29 AGO - Un 31enne del Mali incensurato è stato ferito alle gambe la notte scorsa a Napoli. Sono stati i carabinieri della compagnia Stella ad intervenire a Vico della Pace nel quartiere San Lorenzo.

Trasferito all'ospedale Pellegrini, è stato ricoverato per estrarre le ogive dalle gambe, non è in pericolo di vita. Al momento non si esclude alcuna pista visto che la vittima non ha fornito dichiarazioni. Sul luogo della segnalazione i militari hanno rinvenuto tracce ematiche ma nessun bossolo. (ANSA).