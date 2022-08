Peppe Barra incanta piazza Mercato: qui emozione unica

(ANSA) - NAPOLI, 28 AGO - Centinaia di persone hanno gremito Piazza Mercato a Napoli per ammirare il maestro Peppe Barra, anima musicale e culturale di Napoli, che si è esibito in un luogo simbolo della città nell'ambito della rassegna "Vedi Napoli e poi torni", promossa dall'Assessorato comunale al Turismo guidato da Teresa Armato e finanziata con fondi regionali (POC 2014/2020 - Piano Strategico per la Cultura e i Beni Culturali 2022). "L'impegno dell'amministrazione - spiega l'assessore Armato - è quello di valorizzare sempre più la piazza puntando sulla sua vocazione commerciale, artistica e aggregativa. La rinascita e la valorizzazione di piazza Mercato possono essere realizzati anche grazie a grandi artisti che si esibiscono qua, dando a cittadini e turisti l'opportunità di viverla e frequentarla. Il successo del concerto del maestro Peppe Barra dimostra quanto le persone abbiano voglia di partecipare alla rinascita della città".

Il maestro Barra ha ricordato che "la piazza ha ospitato eventi storici e culturali, è sempre stata palcoscenico privilegiato di manifestazioni importanti e il sindaco Manfredi con l'assessore Armato e gli altri componenti dell'amministrazione, sicuramente saprà come valorizzarla al meglio; d'altronde lo si sta già facendo. Essermi esibito qui è davvero emozionante, in quest'anno poi in cui si celebrano i 100 anni dalla nascita di mia madre Concetta". (ANSA).