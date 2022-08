Operaio cade da impalcatura, è in coma

(ANSA) - AVELLINO, 28 AGO - È in coma un operaio di 51 anni precipitato dall'impalcatura sulla quale stava lavorando nei pressi della sua abitazione ad Avellino.

L'uomo è stato ritrovato a terra, agonizzante, in via Santoli, nel quartiere Valle, a pochi metri dalla struttura da cui è caduto e ricoverato d'urgenza al "Moscati" di Avellino nel reparto di rianimazione.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica dell'incidente verificatosi nel tardo pomeriggio di ieri. (ANSA).