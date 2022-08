Lavavetri aggredisce automobilista al semaforo,Ps lo arresta

(ANSA) - NAPOLI, 28 AGO - Un gambiano di 20 anni, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli dopo aver aggredito un automobilista che si era rifiutato di farsi lavare i vetri dell'auto, sfondando con un bastone il lunotto posteriore del veicolo. Il fatto è accaduto in via Vespucci, all'altezza del semaforo con via Alessandro Volta.

Sul posto sono arrivati i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale, e la vittima, ancora presente e scossa, ha indicato agli agenti il lavavetri responsabile dell'aggressione; il 20enne gambiano ha subito reagito quando ha visto i poliziotti, che sono però riusciti a bloccarlo. Il giovane è stato ammanettato per tentata estorsione aggravata, danneggiamento e resistenza a Pubblico Ufficiale. (ANSA).