Elezioni: Martusciello, fake news gli abbandoni di Forza Italia

(ANSA) - NAPOLI, 28 AGO - "Fake news gli abbandoni di Forza Italia". Lo dice il coordinatore regionale della Campania di Forza Italia, Fulvio Martusciello, a proposito delle notizie di esponenti ed amministratori locali che avrebbero lasciato il partito.

"Nomi inventati, gente che si è ritrovata sul giornale senza sapere perché, cariche attribuite per far vedere che venivano poi lasciate. Tutti i comunicati, che hanno indotto le redazioni in errore, provenienti da una stessa mail. Siamo stati oggetto - aggiunge l'europarlamentare - di una camorristica campagna di disinformazione esercitata con metodi intimidatori. Per fortuna il regista di questa campagna e' scomparso dalla vita politica campana".

"Confido ora - conclude Martusciello - nella professionalità dei giornalisti campani. È iniziata per Forza Italia una fase nuova. Si caratterizza per il rinnovamento e per la voglia di parlare sui temi. Una vera rivoluzione che ha bisogno dei suoi tempi ma siamo in campo così". (ANSA).