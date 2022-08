"Cori anti Napoli alla Spezia, intervenga il sindaco"

(ANSA) - NAPOLI, 28 AGO - "Apprendo con dispiacere che anche al 'Picco' di La Spezia durante la partita con il Sassuolo sono stati ascoltati cori razzisti contro Napoli e i napoletani.

L'accaduto è ancor più grave perché nella gara non era impegnata la squadra del Napoli". E' la presa di posizione di Giuseppe Pecoraro, ex capo della procura della Federcalcio.

"Vanno presi provvedimenti di altra natura - aggiunge Pecoraro -. Oltre alla solita solidarietà delle istituzioni che si manifesta in queste circostanze, propongo che non solo siano irrogate sanzioni disciplinari esemplari,ma anche che il sindaco di La Spezia con il presidente della squadra, nel prendere le distanze, facciano qualcosa di concreto: assumano iniziative che esaltino sotto il profilo culturale e sportivo la grandezza di Napoli e del suo popolo, da mostre a convegni, così come riconosciuta in tutto il mondo: le iniziative prese potrebbero attenuare le pene". "Basta con gli ignoranti - conclude l'ex procuratore federale - o forse è invidia?".

Sulla vicenda interviene anche Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale dei Moderati. "Trovo del tutto assurdo e inconcepibile - afferma - che durante la terza gara di campionato che non ha niente a che vedere con il Napoli, tra Sassuolo e Spezia, disputatasi allo Stadio Picco, si cantino cori contro la nostra città e il nostro popolo. Non si capisce perché negli stadi - prosegue - si continui a denigrare Napoli e i Napoletani, forse perché la nostra Città è unica al mondo? Siamo persino abituati a sentire cori violenti che inneggiano al Vesuvio. È una storia che deve finire. Non importa da quale settore provengando questi cori rivolti contro il popolo partenopeo, lo Spezia Calcio prenda le distanze dai propri tifosi e mi auguro che la Giustizia Sportiva sanzioni pesantemente coloro che vanno allo Stadio solo per seminare odio. Non servono multe ma bisogna chiudere gli Stadi, solo così potremo iniziare ad intravedere un cambiamento. Napoli merita rispetto, basta razzismo". (ANSA).