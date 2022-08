Cinema, Cucinotta e Muti premiate al Villammare Festival

(ANSA) - SALERNO, 28 AGO - E' terminata a Villammare, località marina del comune di Vibonati (Salerno), la rassegna cinematografica "Villammare Festival Film&Friends", che ha visto l'assegnazione dei premi ad importanti attori.

Tra i premiati Ornella Muti, riconosciuta come Icona Cinema Italia, Maria Grazia Cucinotta, premiata come migliore attrice con il film "Il vecchio e la bambina"; l'artista siciliana, in un momento di grande emozione, ha dedicato il prestigioso premio al "nonno Carlo", il suocero scomparso di recente.

Premiati anche Pino Quartullo, come "personaggio maschile dell'anno", Raffaella Di Caprio come "attrice rivelazione", Sebastiano Rizzo per il miglior film "Il vecchio e la bambina" per la sezione TTC (Turismo Territorio e Cinema), Gio Sada, per la migliore canzone originale per il film "L'amore non si sa" di Marcello di Noto; il premio alla carriera è andato a Corinne Clary. (ANSA).