Concerto Coldplay a Napoli,"bagarini e truffatori in azione"

(ANSA) - NAPOLI, 27 AGO - Mancano ancora dieci mesi al concerto dei Coldplay a Napoli (21 e 22 giugno 2023), ma già si moltiplicano truffe e episodi di bagarinaggio in relazione ai biglietti. A denunciarlo il consigliere regionale della Campania di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

"Servono indagini serie - dice - per individuare chi sta lucrando illegalmente e le regole di vendita biglietti on-line vanno riviste; si adotti Blockchain o si torni al solo botteghino. Sono decine e decine le segnalazioni che i cittadini mi stanno inviando in queste ore riguardo a fenomeni di illiceità per la rivendita dei biglietti dei Coldplay. Tante le persone che non sono riuscite nemmeno ad accedere alla piattaforma on-line per l'acquisto dei ticket, come il caso di Mario". "Mario - racconta Borrelli - voleva acquistare due biglietti e fare un regalo a moglie e figlia, ma nonostante si fossero messi in cinque da cinque computer diversi, non sono riusciti ad acquistare nulla; dopo poche ore però ha visto sul sito Ebay gli stessi biglietti in vendita a prezzi triplicati.

Il ticket che sul sito costava 170 euro ora si trova on-line a cifre esorbitanti, con costi che arrivano anche a 300 euro". E' andata peggio a Luigi, vittima di un truffatore seriale, racconta Borrelli. "Luigi è stato due giorni interi incollato al pc per tentare di acquistare un biglietto dei Coldplay, ma senza successo. Ha iniziato a cercare su internet e ha trovato l'annuncio di un uomo che aveva in vendita dei biglietti a prezzo di costo; ha quindi fatto una breve ricerca del suo nome su internet e non trovando nulla, si è fidato, visto che l'uomo ha inviato a Luigi anche una copia del suo documento d'identità.

Dopo aver inviato i soldi, l'uomo è sparito, con lui anche i biglietti che avrebbe dovuto inviare. A quel punto Luigi ha pensato di cercare meglio su internet e ha scritto il nome dell'uomo accompagnato da parole chiave come 'truffa'. E' così che ha trovato diversi articoli di giornale su di lui, dipinto come un truffatore seriale, finanche usuraio". (ANSA).