Covid: quasi duemila nuovi casi in Campania, su i ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - Sono 1.947 i nuovi casi di Covid in Campania su 10.767 test esaminati. Il tasso di incidenza è del 18,08%, sostanzialmente stabile rispetto al 17,85% del giorno precedente. Il bollettino regionale segnala dieci nuove vittime, di cui tre nelle ultime 48 ore e sette risalenti ai giorni precedenti. Invariata l'occupazione delle terapie intensive (15), in lieve risalita i ricoveri in degenza, a quota 330 (+9).

(ANSA).