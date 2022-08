Napoli: Simeone, un onore essere in città di Maradona

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - "Per me è un onore e una bella responsabilità essere a Napoli, luogo in cui tutti parlano di Maradona e che ha accolto tanti fortissimi argentini. Sono contento di stare qui, ho sempre voluto una piazza come Napoli, per me è una luogo unico e vivrò con la passione questa avventura con la passione di mostrare che sono come gli altri argentini". Lo ha detto Giovanni Simeone nella sua conferenza stampa di presentazione al Napoli.

"Mi sento un giocatore maturo - ha spiegato - ho imparato tanto nei momenti difficili in Italia, facendo tanta esperienza, sono cresciuto e questo per me è importante, ora sono pronto a trasmettere quello che sento nel campo. Sono qui per dimostrare chi sono". (ANSA).