l'Italia in coda virtuale per i Coldplay

(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Un'ora di attesa su ticketmaster, ticketone e vivaticket per accedere alla pagina di vendita dei concerti annunciati dai Coldplay: a scorrere twitter, sembra che l'Italia intera sia in coda, virtuale, dall'alba di questa mattina per accaparrarsi un biglietto del Music Of The Spheres World Tour dell'estate 2023.

Dopo l'annuncio delle date italiane, il 21 giugno 2023 allo Stadio Armando Maradona di Napoli e il 25 e 26 giugno 2023 allo Stadio San Siro di Milano, ieri Live Nation ha annunciato nuove date in entrambe le città: raddoppia Napoli il 22 giugno e triplica Milano con la terza data il 28 giugno.

I biglietti per gli show di Napoli e Milano, che riportano in Italia il gruppo di Chris Martin a sei anni dalle ultime date a San Siro, sono stati messi in vendita dalle 10 di questa mattina su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e nei punti vendita autorizzati, ma su twitter c'è chi giura di aver iniziato a compulsare i siti fin dalle 7, spedendo per sicurezza amici e genitori a fare la coda nei punti vendita fisici.

Per il tour iniziato in Costa Rica nel marzo 2022, sono stati venduti più di quattro milioni di biglietti per gli show in America Latina, Nord America ed Europa. (ANSA).