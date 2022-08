Incendi: sotto controllo fiamme in area terme di Agnano

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - E' sotto controllo l'incendio scoppiato nell'area delle terme di Agnano, sono in corso azioni per effettuare la bonifica.

Grazie all'intervento della Protezione Civile della Regione Campania, le fiamme sono state pressoché spente: il controllo è in atto per una eventuale possibile ripresa dei focolai. (ANSA).