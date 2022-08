Calcio: Raspadori, a Napoli per fare passo avanti in carriera

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - "Avevo grande voglia di fare un nuovo passo nella mia carriera, venire qui a Napoli e anche provare i brividi di giocare la Champions League. Per me è il momento giusto per portare avanti la mia ambizione e la mia voglia di crescere e migliorare. Napoli era quello che volevo, quello che sentivo dentro di me. Mi hanno voluto tanto e questo mi ha spinto ulteriormente a venire qui". Così Giacomo Raspadori si è presentato nella conferenza stampa del Napoli. L'azzurro racconta la lunga trattativa per il suo sbarco a Napoli: "Ringrazio il Sassuolo - ha detto - perché devo tanto a loro, sono cresciuto con quella maglia. Non è stato un periodo semplice quest'estate ma il Sassuolo mi ha dato la possibilità che il mio sogno e la mia ambizione potessero divenire realtà.

Affrontare le cose con equilibrio hanno portato all'esaudire dei desideri. Volevo venire a Napoli, la società mi ha mostrato il progetto ed è ciò che mi ha spinto di più, costruiremo sicuramente qualcosa di bello. Fare un'esperienza di questo livello è un'opportunità soprattutto per un ragazzo giovane, portare una maglia così pesante ti porta alle responsabilità che vogliamo, davanti a un pubblico così caloroso e spettacolare come quello del Maradona sei portato sempre a esprimerti al tuo meglio". (ANSA).