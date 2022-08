Nappi (Lega), Salvini crede nel Sud e parte da qui

(ANSA) - NAPOLI, 24 AGO - "Matteo Salvini parte dal Mezzogiorno, parte dai territori che hanno maggiore bisogno di attenzione. È qui che le richieste dei cittadini sono più pressanti, è qui che le aziende vanto dell'Italia intera, chiedono allo Stato di non essere abbandonate e sottoposte al fisco opprimente. É per queste ragioni che domani e venerdì, Matteo Salvini sarà a Grazzanise, a Giugliano e a Napoli dove incontrerà associazioni e operatori di settore per ascoltare chi vuole chiedere che il nostro Paese riparta davvero, perché crede nel Sud. Io lo ringrazio per questo e lo aspettiamo". Lo annuncia il consigliere regionale Severino Nappi, responsabile federale della Lega per la campagna elettorale in Campania.

(ANSA).