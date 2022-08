Procida 2022: il workshop dell'artigiano liutaio Landman

(ANSA) - NAPOLI, 23 AGO - Arpe giganti ricavate dal legno di gozzi procidani dismessi. E' l'iniziativa che vedrà come protagonista a Procida da domani, 24 agosto, al 31, in un workshop negli spazi delle Officine dei Misteri, il liutaio, musicologo, musicista e fumettista olandese Yuri Landman.

Già inventore di strumenti e collaboratore di band come Einsturzende Neubauten, Deus e Sonic Youth, Landman condurrà i partecipanti nella costruzione di avveniristici strumenti a corda e di arpe giganti ("boat harps") con l'utilizzo del legno di gozzi procidani dismessi. Sarà un laboratorio che concilia, così, cultura del riciclo e creatività artistica, e che verrà restituito al pubblico con un concerto finale collettivo giovedì 1 settembre alle 19. Il progetto rientra nel programma "Echi delle distanze", la rassegna musicale curata da Wakeupandream per Procida Capitale Italiana della Cultura 2022 e dedicata ai suoni dell'insularità.

L'isola ha ospitato e continuerà a ospitare progetti musicali da altre isole del mondo o di artisti continentali in dialogo con la dimensione insulare: ha preso forma un cartellone capace di coniugare pluralità delle voci e affinità emotiva, distanze e intimità, ricchezza delle differenze ed un sentire comune che ruota su valori unificanti quali il rispetto dell'ambiente, la consapevolezza del passato e la cura del futuro.

"Ancora una volta la musica diventa una straordinaria occasione di co-creazione, insieme alla cittadinanza, e con il workshop di Landman favorisce la riflessione sul riuso e sulla stessa identità marinara dell'isola", sottolinea Agostino Riitano, direttore di Procida 2022. "Anche nei prossimi appuntamenti - spiega Marco Stangherlin di Wakeupandream - continueremo a generare pratiche di ascolto immersivo, favorendo relazioni, occasioni di socialità e un confronto partecipato con la comunità locale, con l'isola stessa che si fa suono". (ANSA).