Lettere anonime al sindaco di Ercolano, denuncia ai Cc

(ANSA) - ERCOLANO (NAPOLI), 23 AGO - Lettere anonime sono state indirizzate a Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano. A darne notizia lo stesso primo cittadino che ha denunciato l'episodio ai Carabinieri.

"Ci hanno rotto le scatole, non hanno ancora capito che andremo sempre a denunciarli, anche se non sono minacce", spiega. "Non comprendo quale progetto ci sia dietro questi atti, ma noi andiamo avanti nel nostro progetto di cambiamento della città. L'amministrazione comunale di Ercolano è da sempre aperta al dialogo e al confronto e non abbiamo nessuna intenzione di relazionarci con ignoti che non hanno il coraggio di esporsi. Un atteggiamento che condanniamo e che abbiamo prontamente denunciato alle forze dell'ordine". (ANSA).