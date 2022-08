Da Bassetti a Teocoli, "Incontri di valore" torna a Pompei

(ANSA) - NAPOLI, 23 AGO - Terza Edizione de "Gli Incontri di Valore", la kermesse letteraria che da settembre a dicembre animerà il "salotto" di Pompei con dodici ospiti in rappresentanza di ogni aspetto della "dimensione culturale", dalla politica al giornalismo, dalla letteratura alla comicità, allo sport, passando per la sanità; tutti presenteranno e parleranno dei propri libri.

Ci saranno Teo Teocoli, Stefania Craxi, Stefano e Serena Andreotti, figli di Giulio; e ancora il virologo Matteo Bassetti, i giornalisti Piera Carlomagno e Marco Perillo, quindi il direttore di Rai Libri Marco Frittella, i saggisti Paolo Roversi, vincitore del Premio Bancarella 2022, Anna Dalton e Chiara Franchi, che sono nei primissimi posti della classifica degli autori più letti nel 2022.

"La nuova edizione - spiega Nicola Ruocco, patron dell'evento la cui prima edizione risale a meno di un anno fa, ovvero ad ottobre 2021 - prenderà il via sabato 24 settembre con il primo ospite che sarà il politologo e docente Luiss Andrea Spiri con suo ultimo libro 'The end'. A risultare vincente - aggiunge Ruocco - è il format degli Incontri: un concetto di salotto informale, di qualità, di contenuti, e tra tanti amici".

Ruocco annuncia che tra gli ospiti potrebbero arrivare anche l'ex calciatore della Lazio Beppe Signori e Bruno Vespa. La scelta di Pompei non è stata difficile. "Credo che Pompei sia la capitale indiscussa della cultura universale di qualità. E' a Pompei che le più antiche trazioni locali si incontrano con la più ampia internazionalità culturale. Un particolare intreccio tra passato e modernità, tra appartenenza e accoglienza, che elabora una straordinaria chiave di lettura per i più propositivi messaggi culturali", conclude Ruocco. (ANSA).