Rissa con manici scopa e cocci di vetro, 4 arresti a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Hanno dato vita ad una rissa con manici di scopa e cocci di bottiglie i quattro extracomunitari di origine africana arrestati dalla Polizia di Stato ieri sera a Napoli.

I poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura stavano transitando in via Vespucci quando hanno notato, all'altezza del semaforo con via Alessandro Volta, un gruppo di persone intente a picchiarsi con vari oggetti pericolosi, tra cui cocci di vetro; gli agenti sono intervenuti e, nel tentativo di sedare la rissa, anche aggrediti dai quattro, che alla fine sono stati bloccati.

In manette sono finiti due gambiani di 22 e 34 anni, un cittadino del Mali di 37 anni e un senegalese 39enne; tre dei quattro sono stati anche denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. (ANSA).