Ravello Festival, verso la chiusura con il pianista Trifonov

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Si avvia alla chiusura la 70esima edizione del Ravello Festival, inaugurata lo scorso 8 luglio: tre gli appuntamenti conclusivi che vedranno sul palco del Belvedere di Villa Rufolo il recital di Daniil Trifonov, il debutto dell'Anima Eterna Brugge diretta da Pablo Heras-Casado e il concerto finale il 3 settembre con l'Orchestra Sinfonica della Radio di Berlino diretta da Vladimir Jurowsky.

Mercoledì 24 agosto (ore 19.30) sarà Daniil Trifonov, uno dei più brillanti pianisti attualmente presenti sulla scena internazionale, a salire sul palco della Città della Musica per uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il concerto, infatti, è sold out da giorni.

La carriera del trentunenne artista russo, definito dal Times "il pianista più sorprendente della nostra epoca", è contrassegnata da una crescita professionale e artistica inarrestabile che lo ha già visto protagonista sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo. Dotato di una tecnica impeccabile unita a una rara sensibilità e profondità, offre con le sue esibizioni un'esperienza d'ascolto indimenticabile. "Ha tutto e di più… la tenerezza e l'elemento demoniaco. Non ho mai sentito niente del genere", ha detto di lui Martha Argerich.

(ANSA).