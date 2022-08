Ottantenne spara alla moglie e si barrica in casa

Ha prima ferito la moglie con due colpi di pistola e poi si è barricato in casa ed ora i carabinieri stanno sul posto per convincerlo ad uscire. Protagonista della vicenda un uomo di 80 anni.

L'anziano, secondo una prima ricostruzione, ha ferito la moglie di 77 anni con una pistola di piccolo calibro. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale: è ricoverata al "Santa Maria delle Grazie" di Pozzuoli in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita. L'uomo poi si è barricato in casa.

Il fatto è avvenuto in un appartamento di una palazzina al primo piano di via Terme Romane, tra le frazioni di Baia e Fusaro. L'anziano che si è barricato in casa in zona è molto conosciuto ed appena si è diffusa la notizia sul posto si è subito radunata una folla di curiosi, tenuta a distanza dai militari dell'Arma. I carabinieri stanno lavorando per indurre l'uomo a lasciare l'abitazione. Sembrava fatta, quando l'uomo è apparso sul balcone, ma poi è rientrato in casa continuando a rifiutarsi di uscire.