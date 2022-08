Elezioni: Rastrelli (FdI), grati a Meloni, lista competitiva

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - "Al di là di questioni oggettive di spazi, o tecniche di bilanciamento territoriale, o anche di legittime aspirazioni disattese, ma anche decisamente fuori da polemiche talvolta fuori luogo, Fratelli d'Italia si è distinta ancora una volta per l'assoluta qualità dei suoi candidati e per l'eccellenza dei suoi capilista. Siamo profondamente grati alla nostra leader Giorgia Meloni, al fianco della quale condurremo una entusiasmante campagna elettorale che darà anche a Napoli e in Campania risultati più che lusinghieri. Siamo più che soddisfatti". Lo afferma il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia di Napoli Sergio Rastrelli. (ANSA).