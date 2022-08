Elezioni: Fi, capolista Berlusconi a Napoli ma spazio a giovani

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Silvio Berlusconi capolista al Senato per Forza Italia a Napoli, nella lista con alle spalle la senatrice di Bologna Anna Maria Bernini, che è invece capolista nella lista Campania 2. Questo il completamento delle liste di Forza Italia presentate oggi dal coordinatore regionale Fulvio Martusciello. Forte il richiamo anche sul territorio nella coalizione di centrodestra che spinge su un forte ringiovanimento delle liste di Forza Italia, che in Campania dice addio a Domenico De Siano, ex coordinatore fino a un mese fa e senatore uscente e ad Antonio Pentangelo, coordinatore di Napoli e deputato uscente.

Oltre a Tajani, in testa alle altre liste per la Camera in Campania spiccano i volti nuovi come Domenico Brescia, giovane imprenditore partenopeo, ma anche Giuseppe Pecoraro, ex prefetto di Roma. Nell'area di Caserta è capolista Gimmy Cangiano, coordinatore provinciale che arriva alla candidatura dopo anni di lavoro sul territorio per Fi. Al Senato a Napoli la scelta cade sull'ex governatore della Campania Stefano Caldoro, attualmente consigliere regionale. (ANSA).