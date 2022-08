Calcio: mercoledì amichevole Napoli-Juve Stabia

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Mercoledì 24 agosto alle 18, allo stadio Diego Armando Maradona, verrà giocata una partita amichevole di allenamento tra lo Juve Stabia e il Napoli.

Come rende noto la società stabiese, l'ingresso allo stadio Maradona sarà gratuito.

La partita sarà l'occasione per vedere in azione per la prima volta tutti i giocatori della rosa di Spalletti, compresi gli ultimi arrivati. (ANSA).