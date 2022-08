Sisma Ischia: il 25 agosto nuova ordinanza

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - Sarà illustrata domani dal Commissario straordinario Giovanni Legnini e verrà varata il 25 agosto la nuova ordinanza per la ricostruzione post terremoto di Ischia con cui vengono riconosciuti alle imprese e agli altri operatori economici danneggiati dal sisma gli indennizzi e i risarcimenti fin qui non ottenuti.

Stasera, intanto, alle 20, si terrà la cerimonia di commemorazione celebrata dal Vescovo di Ischia, mons. Gennaro Pascarella presso la Basilica di Santa Maria Maddalena, in occasione del quinto anniversario del terremoto del 21 agosto 2017. Sarà presente lo stesso Legnini, che domani avrà un incontro con i tre Comuni danneggiati e la Regione Campania, che presenterà la proposta di Piano di ricostruzione.

Contestualmente, il commissario illustrerà ai sindaci e alla Regione una relazione sullo stato dell'arte e poi incontrerà i giornalisti per fare un primo bilancio sui sei mesi del suo mandato e sulle iniziative messe in campo per sbloccare una ricostruzione "per troppo tempo incagliata e resa difficile - parole dello stesso Legnini - da procedure paralizzanti che abbiamo reso più semplici e improntate a trasparenza e certezza". (ANSA).