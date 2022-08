Movida a Napoli: controlli Polizia locale, multe e sequestri

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - Fine settimana di intenso lavoro per la Polizia Locale di Napoli impegnata nei consueti controlli serali e notturni, rivolgendo particolare attenzione ai luoghi di maggior concentrazione ed interesse per la movida.

Le ispezioni amministrative hanno interessato numerosi esercizi dislocati sull'intero territorio cittadino. A via S.

Brigida, sono stati sanzionati due esercizi commerciali per l'abusiva o irregolare occupazione del suolo pubblico, mentre un terzo è stato sanzionato perché diffondeva musica senza essere in possesso della prevista relazione tecnica.

Al titolare di una salumeria in via Pasquale Scura è stata fatta una contravvenzione perche vendeva bevande alcoliche senza licenza.

Durante i controlli congiunti effettuati con la Polizia di Stato in zona Montecalvario, sono state prelevate sei autovetture e fatti verbali per cinque veicoli in divieto di sosta.

Numerose le verifiche di polizia stradale effettuate dagli agenti in tutte le strade cittadine. Il personale del Gruppo GIT Motociclisti, in piazza Municipio, Piazza Vittoria e Piazza Bovio ha controllato 80 veicoli accertando numerose infrazioni relative alle modalità di circolazione e ad irregolarità sui documenti: sequestrate, tra l'altro, quattro vetture senza assicurazione.

Con un intervento in tarda serata a cura della Centrale operativa, in piazza Trieste e Trento/ansa S. Carlo, sono stati fatti verbali a 35 autovetture per sosta selvaggia: cinque di queste sono state prelevate da carri gru.

Un grave incidente stradale con codice rosso in via San Rocco ed una voragine in via Don Bosco hanno visto impegnate le pattuglie della Polizia locale fino a tarda notte.

Per il presidio di sicurezza in piazza Garibaldi la Municipale ha impegnato 9 agenti in tre pattuglie su auto per un monitoraggio, finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di microcriminalità e ad impedire i mercatini abusivi di indumenti e materiali usati, che si è protratto fino alla mezzanotte.

