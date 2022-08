Movida a Castellammare di Stabia, due denunciati

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - Controlli contro la movida selvaggia a Castellammare di Stabia. I carabinieri della locale compagnia, insieme a quelli del Reggimento Campania e del mucleo cinofili di Sarno hanno identificato 69 persone e passato al setaccio 48 veicoli.

Denunciata per coltivazione di sostanze stupefacenti una 20enne incensurata del posto. In casa aveva una piccola serra artigianale nella quale erano in coltura 5 piante di cannabis di oltre un metro. L'impianto era dotato anche di un sistema di illuminazione e ventilazione artificiale.

Dovrà invece rispondere di porto abusivo di armi un 23enne stabiese sorpreso in strada con un coltellino a serramanico nelle tasche. Con il pugnale anche una stecchetta di hashish.

Per la droga è stato segnalato alla Prefettura mentre il possesso della lama gli costerà una denuncia.

I controlli sono stati estesi anche alla circolazione stradale che il sabato sera è fortemente condizionata dal gran numero di turisti e residenti che affollano il lungomare. Due le patenti ritirate e quattro i veicoli sequestrati. Decine di multe sono state notificate, tra queste anche per guida senza casco. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.

