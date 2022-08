Maltrattamenti sulla moglie e la figlia, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - Un uomo è stato arrestato a Napoli dalla Polizia per maltrattamenti sulla moglie e la figlia.

I fatti risalgono a ieri pomeriggio quando gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale e del Commissariato san Giovanni sono intervenuti in un'abitazione di via Alveo Artificiale per la segnalazione di una lite familiare.

I poliziotti, entrati nell'appartamento, hanno trovato un uomo - 58 anni, napoletano, con precedenti - in evidente stato di agitazione, che stava minacciando la moglie e la figlia, ma è stato bloccato. Le vittime hanno inoltre raccontato che l'uomo, come già avvenuto in diverse occasioni, le aveva aggredite e minacciate con un coltello per futili motivi. (ANSA).