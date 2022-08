Elezioni: M5S, Patuanelli candidato al Senato in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - E' il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli ad aprire il listino per il collegio plurinomimale Senato Campania 2 del Movimento 5 Stelle. Al suo nome seguono quello della deputata uscente Anna Bilotti e quindi di Francesco Castiello e Felicia Gaudiano.

Il vicepresidente del Movimento guidato da Giuseppe Conte, Michele Gubitosa, è candidato alla Camera per il collegio di Avellino mentre in quello di Eboli è candidato Dario Vassallo, il fratello del sindaco pescatore di Agropoli, Angelo, ucciso nel 2010.

A Caserta ci riprova il deputato uscente Antonio Del Monaco mentre a Scafati corre per la riconferma anche la deputata Virginia Villani.

Comunque, sia Villani che Gubitosa sono in corsa anche nel listino Camera plurinominale 02 di Campania 2.

Tocca, infine, ad Agostino Santillo, ingegnere casertano e senatore uscente, 'difensore' del bonus 110%, guidare il listino plurinominale 01 di Campania 2.

Le candidature del Movimento 5 stelle in Campania non sono però ancora al completo, perchè non sono state ancora rese note quelle di Campania 1. (ANSA).