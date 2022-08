Scontro tra due veicoli sulla statale Cilentana, un morto

(ANSA) - SALERNO, 20 AGO - Incidente mortale nella tarda mattinata lungo la statale 18 Var "Cilentana", nel tratto compreso nel comune di Centola, nel Salernitano. A perdere la vita un centauro 22enne di Montano Antilia che in sella alla propria moto ha impattato contro un'auto; le cause del sinistro sono in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti le squadre Anas e le Forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

In una nota Anas fa sapere che a causa dell'incidente vi sono rallentamenti e disagi per il traffico. (ANSA).