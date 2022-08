Perde soldi a videopoker e simula rapina, denunciato dai Cc

(ANSA) - CASERTA, 20 AGO - Denuncia ai carabinieri di essere stato rapinato di 600 euro appena prelevati dal bancomat, ma è tutto falso; quei soldi li ha persi giocando al videopoker. I militari scoprono la "bugia" e lo denunciano per simulazione di reato. E accaduto nel Casertano, protagonista un 63enne di Casaluce, che si è recato alla stazione dei carabinieri denunciando di essere stato vittima di una rapina da parte di ignoti, che gli avrebbero sottratto la somma di seicento euro, e che il raid sarebbe avvenuto in strada subito dopo essersi allontanato dallo sportello bancomat da dove aveva prelevato il denaro.

Gli accertamenti realizzati dai carabinieri,anche attraverso l'incrocio delle immagini acquisite dalle telecamere installate nei pressi del luogo della presunta rapina, hanno però consentito di accertare che non era stato commesso alcun reato, e che l'uomo aveva falsamente denunciato di aver subito la rapina per nascondere il fatto di aver perso il denaro necessario per far fronte ad importanti spese familiari giocando ai videopoker. L'uomo è stato quindi denunciato. (ANSA).