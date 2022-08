Incendio bosco a Bisaccia, denunciato dai carabinieri

(ANSA) - AVELLINO, 20 AGO - I Carabinieri della Stazione Forestale di Lacedonia hanno denunciato un 40enne di Bisaccia per incendio boschivo.

Nel corso delle indagini svolte dai Carabinieri finalizzate ad individuare i responsabili dell'incendio scoppiato qualche giorno fa a Bisaccia, sono emersi indizi a carico dell'uomo che, nonostante il divieto di bruciatura nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi decretato dalla Regione Campania, avrebbe appiccato il fuoco per lo smaltimento di residui vegetali derivanti dalla lavorazione del suo fondo agricolo coltivato a grano, appena mietuto, confinante a un'area boscata. (ANSA).