Ferisce 19enne con cocci di bottiglia, Ps denuncia minore

(ANSA) - CASERTA, 20 AGO - Un 17enne di origine egiziana è stato denunciato dalla Polizia di Stato a Caserta per aver ferito con un coccio di bottiglia un tunisino di 19 anni in seguito ad una lite. L'episodio si è verificato nella tarda serata di giovedì nei pressi dei giardini della Flora, a pochi passi da piazza Carlo di Borbone, dove c'è l'ingresso principale della Reggia Vanvitelliana.

I due avrebbero iniziato a litigare a pugni e calci, e si sarebbero poi spostati nella vicina piazza Dante, cuore della movida casertana; qui il minore avrebbe raccolto cocci di bottiglia ferendo il 19enne al volto e al collo. Qualcuno avrebbe anche cercato di dividere i due litiganti, senza riuscirvi. La Squadra Volante della Questura e la Squadra Mobile hanno individuato l'aggressore tramite telecamere di videosorveglianza, mentre poche sono state le testimonianze di persone presenti in piazza. (ANSA).