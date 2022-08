Elezioni: 'no grazie' di Maresca in Campania, resto magistrato

(ANSA) - NAPOLI, 20 AGO - Dopo l'esperienza come candidato sindaco alle Comunali 2021, l'ex pm anticamorra Catello Maresca - consigliere comunale a Napoli e in servizio come giudice civile alla Corte di appello di Campobasso - non ripeterà "la discesa in campo" per le politiche di settembre. Un "no, grazie" che Maresca affida a un post su Facebook, in cui si rivolge ai tanti che lo stanno esortando invece a candidarsi, e in cui non lesina critiche all'approccio della politica alla lotta criminalità organizzata. "Ho letto fino a stamattina - scrive - di insistenti voci su una mia candidatura in Campania. Ringrazio tutti coloro che lo hanno pensato e proposto e le tante persone che mi stanno, ancora mentre scrivo questo post, chiedendo di accettare. Non è una decisione facile, perché la voglia di impegnarsi è forte, per fare cose e rendere ancora più concreta la mia esperienza su giustizia, sicurezza e Pnrr. E giocare la partita, come abbiamo fatto tante volte insieme, è molto stimolante. Ma io sono un magistrato antimafia nell'animo e non posso rinunciare al mio ruolo, proprio nel momento in cui ci sarà da lottare contro mafie rese ancor più potenti da un approccio politico approssimativo". L'ex pm della Direzione distrettuale antimafia di Napoli aggiunge: "Ringrazio tutti gli amici del mio gruppo, della mia associazione culturale, che sono sulle spine e fremono per scendere in campo. Per me l'amicizia è una cosa seria, almeno quanto la politica. Avremo tempo e modo per dare voce alle nostre proposte e giusto sfogo alla nostra voglia di fare sul territorio per la gente, su temi concreti come sicurezza, ambiente e lavoro. Ad maiora semper". (ANSA).