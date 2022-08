Elezioni: M5s; sen. Ricciardi candidata Camera, "orgogliosa"

(ANSA) - NAPOLI, 20 AGO - Annuncio con orgoglio che sono candidata alla Camera dei Deputati nel collegio Uninominale Benevento-Caserta: nessuna strategia di comodità, ho deciso coerentemente di rinnovare il mio impegno, perché ritengo giusto esserci, battagliare sul campo. Lo afferma la senatrice del M5s Sabrina Ricciardi.

"Mi giocherò questa partita - aggiunge - con tutte le mie forze, lo farò con il cuore e con la passione che mi ha sempre contraddistinto, consapevole che non sarà facile. A prescindere da come andrà a finire, io ci ho creduto e credo ancora nei principi che hanno ispirato il MoVimento fin dalle prime riunioni con gli attivisti. Ho dato il massimo in questa meravigliosa esperienza, non mi sarei mai aspettata di viverla, ho rappresentato il mio Paese e mi sono spesa per renderlo più equo, solidale, più green e accessibile. Abbiamo lottato contro i mulini a vento, litigato e trovato convergenze, ma non rinnego nulla perché l'obiettivo è sempre stato quello di realizzare il sogno della nostra splendida comunità. 'Grillina' per sempre e fiera di esserlo". (ANSA).