Controlli Polizia ad Ischia, plauso del sindaco Ferrandino

ROMA, 20 AGO - Sono ingenti i numeri dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato di Ischia nei primi 15 giorni di agosto per garantire la sicurezza e la vivibilità dell'isola in quello che tradizionalmente è il periodo più intenso in termini di presenze turistiche. Gli agenti coordinati dal vice questore Ciro Re hanno svolto un servizio articolato su tutto il territorio isolano e sulle zone della movida controllando complessivamente 3121 persone di cui 4 sono state tratte in arresto, 11 sono state deferite in stato di libertà e 2 all'autorità amministrativa.

I controlli sono stati focalizzati anche sui veicoli, per garantire il rispetto delle norme del codice della strada; anche in questo caso i numeri sono elevati con 1460 veicoli controllati di cui 25 sottoposti a fermo amministrativo.

Durante i 182 posti di blocco gli agenti hanno contestato 148 violazioni al codice della strada elevando altrettante sanzioni tra cui 6 per mancata copertura assicurativa, 10 per guida in stato di ebbrezza, 6 per circolazione di veicolo nonostante il divieto di sbarco con 17 patenti di guida ritirate.

L'attività di monitoraggio ha infine riguardato con particolare attenzione le attività by night svolte ad Ischia con la verifica effettuata a 6 locali di cui 4 sono stati multati per aver organizzato serate danzanti senza le prescritte autorizzazioni.

"Voglio rivolgere un plauso a tutte le forze dell'ordine per gli sforzi profusi in questo periodo" dice Enzo Ferrandino, sindaco di Ischia che aggiunge: "I numeri di questi controlli confermano la sinergia messa in campo tra le istituzioni per garantire vivibilità e qualità della vita ad Ischia un obiettivo su cui lavoriamo quotidianamente per confermarla la migliore al mondo".

