A Salerno il FantaExpo con Ketama126 e il youtuber Favij

Per festeggiare i dieci anni di FantaExpo torna a Salerno Favij, che partecipò al festival nel 2015. Il giovane content creator classe '95, che ha aperto il suo canale Youtube nel 2012, raggiungendo rapidamente milioni di iscritti, avrà modo di incontrare il suo pubblico al Parco dell'Irno l'8 e il 9 settembre.

Tra i protagonisti di #FantaExpo2022 anche il fumettista e illustratore Wallie, al secolo Walter Petrone. Cantore dei sogni e delle angosce della sua generazione, ha esordito nel 2018 con 'Solo un altro giorno' (Manfont). Per Feltrinelli Comics, nel 2020, ha pubblicato Croce sul cuore e, nel 2021, Uova di Lucertola. L'autore sarà al Parco dell'Irno dall'8 all'11 Settembre.

Al #FantaExpo2022 torna pure la musica, con Ketama126 e Lil Jolie, due artisti molto amati dai giovanissimi. Ketama126, al secolo Piero Baldini, è tra i membri della crew 126 (CXXVI), il cui nome deriva dai centoventisei gradini della scalinata del Tamburino, tra Trastevere e Monteverde, frequentata dai membri del gruppo. Ha da poco pubblicato il suo quinto album ufficiale "Armageddon", in cui si affida alla trap per raccontare la sua vita, tra eccessi e riflessioni. Nel suo ultimo lavoro, la musica di Ketama riflette le recenti esperienze, nate dai recenti viaggi del rapper e producer discografico romano in Africa, dal Kenya al Marocco. Lil Jolie, nome d'arte di Angela Ciancio, ventiduenne artista originaria di Caserta, è invece una delle voci più interessanti della scena contemporanea. Lo scorso 27 maggio è uscito il suo EP d'esordio, "Bambina", che segue una serie di singoli e collaborazioni con Ketama e Carl Brave.

