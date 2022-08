A Montesano sulla Marcellana gara di slalom di Coppa Italia

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - 19° "Slalom Challenge Interregionale" domani a Montesano sulla Marcellana, nel Salernitano. Sono circa 80 i piloti che gareggiano in tre manches su di un tracciato di 3,9 km lungo la Provinciale 103, nel territorio comunale di Montesano. Gli equipaggi, provenienti da diverse regioni del Centro Sud tra cui Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Marche, Puglia e Sicilia, sono impegnati in prove di velocità cronometrate e prove di abilità dedicate prettamente a piloti della specialità slalom. Sul circuito in gara anche prototipi allestiti con motori di moto e scocche di automobili. Anche quest'anno il tracciato si caratterizza per le numerose aree dedicate al pubblico allestite in sicurezza per far godere le spettacolari performance dei piloti. L'appuntamento, sotto l'egida di Aci Sport, è valido per la classifica di slalom di Coppa Italia 3^ Zona. (ANSA).