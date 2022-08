A Capri non espone prezzi su prodotti, multa da 1.032 euro

(ANSA) - NAPOLI, 20 AGO - Controlli anti-movida selvaggia, ispezioni a veicoli e imbarcazioni, servizi mirati a contrastare il consumo di alcol e droghe: a Capri, invasa dai turisti, le forze dell'ordine hanno rafforzato negli ultimi giorni la vigilanza. L'obiettivo è sì di garantire la tranqulllità e la sicurezza di tutti, ma anche di tutelare gli ospiti dell'Isola Azzurra da eventuali frodi o raggiri. Pure durante lo shopping.

E così è costato caro ad un commerciante della centrale via Roma esporre merce senza il cartellino del prezzo. A effettuare il controllo sono stati gli agenti del commissariato di Capri che hanno verificato come in una vetrina posta all'esterno vi erano alcuni prodotti in vendita su cui non c'era il prezzo. Al titolare è stata contestata la violazione di omessa esposizione dei prezzi su prodotti alimentari: per lui una sanzione amministrativa di 1.032 euro. (ANSA).