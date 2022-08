Crolla edificio disabitato nel Salernitano,pompieri a lavoro

(ANSA) - NAPOLI, 19 AGO - Un palazzo di due piani disabitato è crollato a San Valentino Torio, nel Salernitano. Sul posto, dalle 10.15 di oggi, sono a lavoro i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area ed effettuare le verifiche di stabilità degli edifici vicini. Nel crollo non sono rimaste coinvolte persone. (ANSA).