Sanità: ad Avellino solo 'codici rossi' in Pronto soccorso

(ANSA) - AVELLINO,18 AGO - Stop alle ambulanze del 118 che non hanno pazienti in codice rosso. La decisione è stata assunta dal direttore sanitario del "Moscati" di Avellino, Rosario Lanzetta, per fronteggiare la grave situazione che da settimane si registra presso il pronto soccorso dell'azienda ospedaliera del capoluogo irpino. Nella nota inviata alla responsabile del 118 della Asl, Rosaria Bruno, Lanzetta la invita "a voler considerare le implicazioni medico legali legate ad incauti trasferimenti" di pazienti che non siano stati classificati in codice rosso. Per fronteggiare il sovraffollamento, la direzione sanitaria ha deciso di sospendere gli interventi chirurgici programmati al fine di recuperare posti letto e personale medico-sanitario da destinare all'emergenza. (ANSA)