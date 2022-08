Pregiudicati in giro per l'Irpinia,Cc propongono foglio di via

(ANSA) - AVELLINO, 18 AGO - Saranno probabilmente colpiti da foglio di via obbligatorio gli otto uomini controllati nell'avellinese dai carabinieri. L'attività è stata realizzata dai militari della Compagnia di Solofra nel territorio di Serino e Montoro; a seguito di posti di blocco, i carabinieri hanno controllato tre veicolo con a bordo otto persone delle province di Napoli e Salerno, tutti con precedenti penali; i soggetti sottoposti a controllo non hanno saputo fornire alcuna valido motivo della loro presenza in territorio irpino, destando concreti sospetti sulla circostanza che fossero pronti a commettere furti o rapine, così i militari hanno proposto l'emissione per tutti del Foglio di via obbligatorio (ANSA).