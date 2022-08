Calcio:Napoli,arriva Raspadori per visite mediche

(ANSA) - NAPOLI, 18 AGO - Giacomo Raspadori è a Roma, a Villa Stuart, per le visite mediche prima della firma per il Napoli. L'attaccante del Sassuolo e della nazionale italiana arriva in azzurro al termine di una lunga trattativa tra Napoli e gli emiliani. Raspadori firmerà un quinquennale con il Napoli.

