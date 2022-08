Bimba 'fantasma' per genitori: Borrelli, storia raccapricciante

(ANSA) - NAPOLI, 18 AGO - "Una storia raccapricciante quella della piccola Elsa, nome di fantasia, la bimba di nove anni ritrovata con gli arti fratturati e la colonna vertebrale deformata perché da quando è nata non ha mai dormito in un letto. Per fortuna gli assistenti sociali sono intervenuti in tempo sottraendola ai suoi genitori, a dir poco inadeguati, e affidandola alla "Casa di Matteo" dove potrà finalmente iniziare a vivere con la spensieratezza che dovrebbero avere tutti i bambini". Così il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, secondo cui è "gravissimo" che "nessuno tra vicini di casa e parenti abbia ritenuto opportuno denunciare o segnalare questo caso". "La scuola - sottolinea - non ha denunciato l'evasione di una bimba mai presente; il sistema sanitario non ha segnalato la sua mancata vaccinazione, e finanche il pediatra di base non ha mai visitato la piccola e non lo ha mai denunciato. Una falla inaccettabile nella rete sociale che ci deve far pensare a quanto ci sia ancora da fare per la tutela dei minori nella nostra provincia". (ANSA).