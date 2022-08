Pusher 15enne a Scampia, aveva coca, crack, eroina e cobret

(ANSA) - NAPOLI, 17 AGO - Pusher, a Scampia, a 15 anni.

Addosso, per venderla, aveva ben quattro tipi di droga: 3 dosi di cocaina, 11 di crack, 10 di eroina e 21 di cobret. I carabinieri lo hanno bloccato, nonostante il padre abbia provato in tutti i modi a farlo fuggire.

Il ragazzino, i sui 15 anni, li ha compiuti solo un mese fa. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella lo hanno trovato nel lotto M di Viale della Resistenza, nella vela gialla. Quando si è accorto di essere l'obbiettivo del controllo è fuggito ma dopo qualche metro è stato bloccato. A raggiungere la pattuglia anche il padre del ragazzino che ha provato a lasciare una via di fuga al figlio, opponendosi con forza ai militari. Poi, ha tentato di nascondere le droga che il piccolo non aveva ancora piazzato. Il padre è stato denunciato per resistenza mentre il giovane è finito in manette per detenzione di droga a fini di spaccio. E' stato trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei, in attesa di giudizio.

(ANSA).