Droga e lavoro nero, il bilancio estivo Gdf ad Ischia

(ANSA) - ISCHIA, 17 AGO - Lavoratori irregolari in hotel e ristoranti e sequestro di droga: è il risultato di una serie di controlli messi in atto dal comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ad Ischia nei mesi di luglio e agosto, nella zona portuale come nei punti di maggiore affluenza della movida.

Sequestrati, complessivamente, 600 grammi tra marijuana, hashish, cocaina e spinelli confezionati; arrestate 2 persone, una denuncia e 45 persone segnalate, anche un minorenne, in quanto assuntori di droga. Nel corso delle attività i militari hanno individuato nel comune di Barano d'Ischia un rudere abbandonato in aperta campagna, su un terrazzo del quale un 44enne coltivava marijuana; Le piante, dell'altezza di circa un metro e mezzo, sono state sequestrate e il responsabile è stato denunciato. Altre due persone, un 41enne e un 18enne napoletani, sono stati trovati in possesso di 317 grammi tra cocaina, hashish e marijuana (di cui 216 grammi di marijuana già suddivisa in 109 dosi) all'atto dello sbarco dai traghetti provenienti da Napoli; sono stati arrestati.

Ed ancora, le Fiamme Gialle Isolane hanno individuato 7 lavoratori "in nero" impiegati in un albergo e un ristorante nei confronti dei quali, oltre alla maxi sanzione quantificabile in complessivi 25.200 euro, si è proceduto alla segnalazione alla competente Autorità per la sospensione dell'attività. Controlli anche sugli affitti: in sette sono stati denunciati per le mancate comunicazioni previste dall'Autorità di pubblica sicurezza (ANSA).