Lavoro: Sgambati, Ferragosto difficile per migliaia lavoratori

(ANSA) - NAPOLI, 12 AGO - "Sarà sicuramente un Ferragosto molto complicato per diverse migliaia di lavoratori di diverse decine di aziende in crisi che in Campania non hanno trovato soluzione. E il rischio è che il perdurare della campagna elettorale allontanerà sempre di più una possibile soluzione".

E' l'allarme che lancia Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli.

"Lo abbiamo visto - ricorda - con vicende che hanno colpito, come la Whirlpool, ma ce ne sono tante altre meno conosciute ma altrettanto difficili da risolvere. Vediamo una totale assenza nel dibattito delle ragioni del Mezzogiorno: si rischia di arretrare ulteriormente dopo due anni di pandemia e le conseguenze drammatiche della guerra in Ucraina. Non sono sufficienti le risposte che abbiamo avuto per contrastare il continuo arretramento delle condizioni di lavoratori e pensionati. Ecco perchè è necessario insistere sulle nostre ragioni del lavoro".

Secondo Sgambati "come priorità rimane il contrasto alla precarietà che è sempre molto diffusa e dare risposte siul piano salariale utilizzando la leva del fisco per non impoverire ancor di più chi oggi sta più indietro e ha anche difficoltà a poter fare le ferie. Bisogna continuare a insistere, tassare le aziende che hanno fatto extra profitti. Ci sembra una proposta di buon senso, come anche contrastare la forte evasione che in Italia ha raggiunto livelli sempre più inaccettabili. Questi saranno i temi come Uil che dovremo far valere anche nel confronto con le forze politiche durante la immediata campagna elettorale", conclude Sgambati. (ANSA).