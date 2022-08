Incendio distrugge yacht imprenditore italiano a Formentera

(ANSA) - ROMA, 12 AGO - Lo yacht Aria Sf, lungo 45 metri, di proprietà dell'imprenditore napoletano Paolo Scuderi, presidente del Gruppo Adler-Hp Pelzer, società di forniture per l'industria automobilistica, è andato distrutto nell'incendio scoppiato ieri a bordo mentre era all'ancora a Cala Saona, a Formentera, nelle isole Baleari. Lo riportano i media iberici.

A bordo c'erano 9 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio, che in un primo momento hanno tentato di spegnere le fiamme, per poi abbandonare - tutti illesi - la nave. Le cause dell'incendio, domato dopo diverse ore, sono ancora sconosciute.

Il relitto, precisa El Pais, è stato trasportato a Ibiza nel Guardamar Concepción Arenal. Secondo la Guardia Civil, non si sarebbero verificati sversamenti di carburante in mare, ma è stato comunque attivato il piano di emergenza per la contaminazione accidentale dell'acqua. (ANSA).